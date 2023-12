Du Front au Rassemblement national, jalons d'un parti sulfureux

Jean-Marie Le Pen devient un habitué des dérapages. Le 2 avril 1998, il est condamné à deux ans d’inéligibilité pour avoir agressé une candidate socialiste lors des législatives organisées un an plus tôt. La situation se tend au sein du parti. Lors des élections régionales de décembre 1998, Bruno Mégret, numéro deux du Front national, et six de ses alliés sont exclus du parti. En cause, une rivalité idéologique: Bruno Mégret voudrait s’allier avec le RPR alors que Jean-Marie Le Pen y est fermement opposé.

Ce désaccord profond pousse Bruno Mégret à créer un an plus tard le Mouvement national républicain (MNR): «Jean-Marie Le Pen a une conception du parti héritée du groupuscule: un chef et des militants courtisans, qui obéissent le doigt sur la couture du pantalon», explique Bruno Mégret.